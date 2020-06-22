Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 13207, за сутки инфекция выявлена еще у 478 человек, всего в стране умер 161 человек с COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлен еще 478 случай заражения коронавирусом, 369 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 13207 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7168 человек вылечились, 161 скончался, 5878 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии проведены 426,4 тысячи тестов на коронавирус, добавили в оперштабе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.