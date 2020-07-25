Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 29 633, за сутки инфекция выявлена еще у 321 человека, всего в стране умерли 408 человек с COVID-19, сообщил в субботу оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 321 случай заражения коронавирусом, 535 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 29 633 факта заражения коронавирусной инфекцией, 22 082 человек вылечились, 408 человек скончались, 7143 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии было проведено 676 252 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф