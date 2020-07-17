Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 26 636, за сутки инфекция выявлена еще у 471 человека, всего в стране умер 341 человек с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлен еще 471 случай заражения коронавирусом, 549 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 26 636 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 17 805 человек вылечились, 341 скончался, 8 490 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии было проведено 610 523 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.