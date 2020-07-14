Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 25 113, за сутки инфекция выявлена еще у 543 человек, всего в стране умерли 319 человек с COVID-19, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 543 случая заражения коронавирусом, 510 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 25 113 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 16 150 человек вылечились, 319 скончались, 8644 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии было проведено 584 466 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.