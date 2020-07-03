Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 19 267, за сутки инфекция выявлена еще у 583 человек, всего в стране умерли 235 человек с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 583 случаев заражения коронавирусом, 395 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 19 267 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 10 820 человек вылечился, 235 скончались, 8212 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии проведено 502 965 тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.