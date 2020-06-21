Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 12 729, за сутки инфекция выявлена еще у 491 человека, всего в стране умерли 154 человека с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлен еще 491 случай заражения коронавирусом, 283 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 12 729 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6799 человек вылечились, 154 скончались, 5776 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии проведены 422 049 тестов на коронавирус, добавили в оперштабе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.