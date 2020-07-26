Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 30 050, за сутки инфекция выявлена еще у 417 человек, всего в стране умерли 417 человек с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 417 случаев заражения коронавирусом, 602 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 30 050 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 22 684 человека вылечились, 417 человек скончались, 6949 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии было проведено 683 548 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.