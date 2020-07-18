Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 27 133, за сутки инфекция выявлена еще у 497 человек, всего в стране умерли 349 человек с COVID-19, сообщил в субботу оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 497 случаев заражения коронавирусом, 645 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 27 133 факта заражения коронавирусной инфекцией, 18 450 человек вылечились, 349 скончались, 8334 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии были проведены 619 786 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.