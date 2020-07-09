Группа специалистов из России и Турции прибыла в Азербайджан для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, она будет работать совместно с местными специалистами, сообщили Mpravda.com в четверг в оперативном штабе при кабмине республики.

«В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева оперативному штабу при кабинете министров в Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов, работающих в области нового типа коронавируса. В рамках мероприятий по профилактике широкого распространения инфекции COVID-19 специалисты, реаниматологи и пульмонологи из России и Турции в настоящее время проводят встречи с медицинским персоналом оперативного штаба, обмениваются опытом в области мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19»,- сообщили в оперштабе.

Там уточнили, что «члены научного совета по COVID-19 министерства здравоохранения Турции, а также высокоспециализированные врачи из России и Турции будут находиться в больницах особого режима, работать в сфере лечения и профилактики совместно с местными специалистами».

По данным на среду, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 21 916, за сутки инфекция выявлена у 542 человек, всего в стране умерли 274 пациента с COVID-19.