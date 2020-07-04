Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу около 19.30 местного времени (18.30 мск) — тогда полиция получила сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в Герасдорф-бай-Вьен, городе, входящем в венский округ.

По словам представителя местной полиции, подозреваемый в совершении преступления был задержан в городе Линц, сопротивления он не оказал. Мотивы преступления неизвестны.

Какие-либо подробности о личности жертвы не приводятся, сообщения, что он был убит выстрелом в голову, не подтверждаются.

Полиция начала расследование.