Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в субботу около 19.30 местного времени (18.30 мск) — тогда полиция получила сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в Герасдорф-бай-Вьен, городе, входящем в венский округ.
По словам представителя местной полиции, подозреваемый в совершении преступления был задержан в городе Линц, сопротивления он не оказал. Мотивы преступления неизвестны.
Какие-либо подробности о личности жертвы не приводятся, сообщения, что он был убит выстрелом в голову, не подтверждаются.
Полиция начала расследование.