В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила Mpravda.com представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.

"Было произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом", — рассказала собеседница агентства.

Представитель полиции Вальтер Шварценеккер ранее сообщил Mpravda.com, что накануне вечером в городе Герасдорф рядом с Веной убили россиянина, который запросил в Австрии убежище.

Подозреваемого задержали, он также гражданин России.

По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и его жертва — выходцы из Чечни, но местная полиция пока не подтвердила Mpravda.com эту информацию. Там подчеркнули, что личности еще предстоит установить.

В российском посольстве в Австрии заявили, что не получали обращений в связи с этим делом.

Как сообщает телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным СМИ, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем «Анзор из Вены». Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартина Б.