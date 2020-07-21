Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он сообщил, что в последние недели рост числа новых инфицированных в сутки составляет трехзначное число, в связи с чем необходимо принимать меры для предотвращения распространения вируса.

«Мы решили снова ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях, во всех областях повседневной жизни», — сказал Курц на пресс-конференции.

Ношение масок в указанных сферах снова становится обязательным с пятницы.

Власти Австрии 14 апреля приступили к ослаблению мер по борьбе с коронавирусом, одновременно обязав население носить маски в публичных местах. С 15 июня защита носа и рта была необходима только в трех случаях: в общественном транспорте, в сфере здравоохранения, включая аптеки, и предприятиях сферы услуг, где нельзя соблюсти минимальную дистанцию (например, парикмахерам и работникам сферы общественного питания). В школах, в магазинах, посетителям кафе и отелей носить маску было не нужно.

Как заявлял Mpravda.com заявил доктор естественных наук, приват-доцент отделения гигиены окружающей среды и экологической медицины в Медицинском университете Вены Ханс-Петер Хуттер, отменять режим обязательного ношения масок в супермаркетах будет безопасно только после того, как снимут все ограничения из-за коронавируса, включая свободу передвижения, и при условии, что возвращение к нормальной жизни не спровоцирует повторный рост заражений.