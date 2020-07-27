Рекордные 532 случая заражения коронавирусом за сутки выявлены в южном австралийском штате Виктория, ставшем очагом распространения заболевания в стране, за 24 часа скончались шесть человек, сообщил премьер штата Дэн Эндрюс.

Отметку в 500 случаев в день штат ранее не пересекал: последний «рекорд» после новой вспышки был выявлен 22 июля, тогда заболели 484 человека.

«В Виктории 8696 случаев коронавируса (суммарно — ред.), из них новых 532… С сожалением сообщаем вам о смерти еще шестерых жителей Виктории в результате заражения этим вирусом», — заявил Эндрюс в ходе обращения к жителям штата. Трансляцию вели австралийские телеканалы.

Он добавил, что сейчас по-прежнему болеют более 4,5 тысячи человек.

«Вы просто не можете пойти на работу, если у вас симптомы заболевания… если чувствуете даже легкое недомогание. Вы должны протестироваться… режим изоляции не закончится, пока люди с симптомами не перестанут ходить на работу, вместо чего пойдут на обследование. Это не вопрос вины и осуждения, это факты, и если мы не ощутим изменения, мы продолжим видеть числа заражений на недопустимо высоких уровнях», — добавил премьер.

Штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.