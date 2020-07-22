Австралийский штат Виктория зафиксировал за сутки рекордные 484 случая заражения коронавирусом, ещё два человека скончались, сообщает телеканал Nine News со ссылкой на премьера штата.

Предыдущий рекорд в штате — 317 случаев — был зафиксирован на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что власти штата Виктория в Австралии со среды вводят режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл. При несоблюдении новых правил при выходе из дома жители получат штраф в 200 австралийских долларов (140 долларов США).

Штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.