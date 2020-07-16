Австралийский штат Виктория зафиксировал за сутки рекордные 317 случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал ABC.

Еще два человека скончались от коронавируса. В среду в штате было проведено более 28,6 тысячи тестов.

На самый большой рост числа зараженных отреагировал премьер Виктории Дэниэл Эндрюс. По его словам, ужесточенные ограничения действуют всего неделю и «потребуется некоторое время, чтобы появилась стабильность в числах». Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает большое беспокойство.

По данным министерства здравоохранения страны на среду, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Австралии достигло 10 495, скончались 111 человек. Австралийский штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина.

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