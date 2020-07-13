Одна тысяча служащих сил обороны Австралии будет направлена в штат Виктория, в котором активно распространяется коронавирус, для помощи в борьбе с инфекцией, заявил министр здравоохранения страны Грэг Хант.

Власти штата Виктория по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина из-за стремительного роста случаев заражения COVID-19. В течение шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или ухаживать за другими. Также можно будет выйти на улицу для занятий спортом и учебы или работы, если нет возможности заниматься этим дома дистанционно.

«Мы предоставим дополнительно одну тысячу представителей сил обороны Австралии, которые будут выполнять различные функции. Они будут размещены в дополнение к тем 350 военным, которые в настоящий момент находятся на месте», — заявил министр, его видеообращение разместил телеканал ABC.

Военные будут помогать на КПП у границ штата, проводить тестирование и контролировать соблюдение режима изоляции, указал глава минздрава.

Согласно последним данным минздрава, число заразившихся COVID-19 в Австралии составляет 9797. При этом подавляющее большинство пациентов уже излечились — 7728, скончались 108 человек. На штат Виктория приходится самое большое число заражений в стране — 3799 случаев, там погибли 24 больных COVID-19.