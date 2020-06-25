Более тысячи представителей сил обороны Австралии будут направлены в штат Виктория для помощи местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает телерадиокорпорация ABC.

Ранее власти Виктории на фоне ухудшения местной ситуации с COVID-19 попросили министерство обороны и власти других штатов о содействии в борьбе с пандемией. В штате, где расположен один из крупнейших австралийских городов Мельбурн, уже на протяжении нескольких дней выявляют наибольшее в стране число случаев заражения COVID-19. Кроме того, ранее на этой неделе в штате от COVID-19 скончался пожилой мужчина. Его смерть стала первым летальным исходом, зафиксированным в стране за несколько дней.

Отмечается, что военные будут помогать проводить тесты на COVID-19, а также заниматься организацией отправки полученных результатов в другие штаты для их обработки. Кроме того, военнослужащие будут контролировать, что въезжающие в штат соблюдают двухнедельный карантин.

Согласно последним данным минздрава, число зараженных COVID-19 в Австралии составляет 7 521 человек. При этом подавляющее большинство пациентов уже излечились. Скончались 103 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.