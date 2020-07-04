Акции протеста в поддержку движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожих людей, прошли в субботу в ряде австралийских городов, передает телеканал SBS News.

По его данным, демонстрации прошли в таких городах, как Брисбен, Дарвин, Перт и Аделаида, причем из-за ослабления связанных с коронавирусом ограничений их проведение было разрешено.

Сообщается, что организаторы демонстрации в Брисбене были разочарованы низкой явкой, поскольку на акцию протеста собрались менее тысячи человек. В демонстрации в Перте участие приняли сотни людей, которые призвали правительство штата Западная Австралия приложить для искоренения систематического расизма столько же усилий, сколько прилагается для защиты населения от COVID-19.

По городам США, а затем и по ряду стран мира, в том числе в Австралии, прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.