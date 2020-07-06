Власти Австралии решили со среды закрыть границу между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс из-за рекордного роста случаев COVID-19, сообщает телеканал ABC со ссылкой на премьер-министра штата Виктория Дэна Эндрюса.

Эндрюс заявил в ходе пресс-конференции, что в штате Виктория было зафиксировано 127 новых случаев заражения коронавирусом — рекордные для штата. Еще два человека скончались от COVID-19 в штате, таким образом число жертв в Австралии достигло 106.

Премьер отметил, что решение закрыть границу с 11.59 вторника (6.59 мск среды), было принято после переговоров с премьером штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян и премьером Австралии Скоттом Моррисоном. Для поездок в Новый Южный Уэльс будет создана система пропусков.

Ранее власти Виктории полностью изолировали почти 3 тысячи жителей девяти многоквартирных домов, на которые приходится большое число заражений коронавирусом. Все дома находятся в пригородах Мельбурна. Почти 3 тысячам жильцов будет запрещено выходить на улицу в ближайшие пять дней, пока власти будут проводить тестирование.