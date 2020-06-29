Власти австралийского штата Виктория, где выявили рост числа заражений, могут ввести ограничительные меры в очагах COVID-19 и штрафы для возвращающихся путешественников, которые отказываются пройти тест на коронавирус, сообщает телеканал 7News.

В воскресенье в штате было зафиксировано 49 случаев заражения COVID-19 при 53 случаях по всей стране.

По данным телеканала, главный санитарный врач штата Аннализ ван Димен ранее заявила, что 30% возвратившихся в Викторию отказываются пройти тест на наличие коронавируса. Как сообщает местное издание Australian, в случае введения соответствующих мер отказ сделать тест может повлечь штраф в размере 1600 австралийских долларов (почти 1100 долларов США).

Сообщается, что правительство штата сейчас рассматривает возможность ввести локдаун в основных очагах распространения коронавирусной инфекции в штате, среди которых территории Кейси, Хьюм, Бримбанк, Сорлэнд, Деребин и Кардиния.

Ранее власти Виктории на фоне ухудшения местной ситуации с COVID-19 попросили министерство обороны и власти других штатов о содействии в борьбе с пандемией. В штате, где расположен один из крупнейших австралийских городов Мельбурн, уже на протяжении нескольких дней выявляют наибольшее в стране число случаев заражения COVID-19. Кроме того, ранее на этой неделе в штате от COVID-19 скончался пожилой мужчина. Его смерть стала первым летальным исходом, зафиксированным в стране за несколько дней.