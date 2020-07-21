Шесть тюрем в австралийском штате Виктория во вторник были вынуждены закрыться на карантин после заражения сотрудника одной из тюрем коронавирусом, сообщает телеканал ABC News.

Сообщается, что заразившийся сотрудник работал в исправительном центре Равенхолл в пригороде Мельбурна, который является самой большой тюрьмой в штате Виктория.

Пять других тюрем также были закрыты. Среди них исправительный центр Хопкинса, тюрьма Барвон, тюрьма Ланги Кал Кал (Langi Kal Kal) неподалеку от города Бофорт, исправительный центр Фулхэм и тюрьма Лоддон.

Ранее сообщалось, что власти штата Виктория в Австралии со среды вводят режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл. При несоблюдении новых правил при выходе из дома жители получат штраф в 200 австралийских долларов (140 долларов США).

Штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.