Его маму сбила машина.

В Австралии ветеринары выходили вомбата, который весил всего 125 г, пишет Bored Panda.

Кроху нашел житель Канберры. На одной из дорог он увидел взрослого сбитого машиной вомбата. Это оказалась самка, а у нее в сумке находился неокрепший детеныш. Мужчина отнес малыша в местную станцию спасения. Найденный вомбат оказался девочкой. Ей было всего три месяца. В среднем детеныши находятся в сумке матери от 6 до 8 месяцев, а следующий год все время проводят рядом с ней. Малышку решили назвать Элси.

Ветеринары не питали особых надежд и знали, что при таком малом весе Элси может не выжить. От наезда автомобиля она не пострадала, но врачи нашли у нее стафилококк и герпес, которые надо было в срочном порядке лечить. Чтобы набрать вес, Элси кормили каждые три часа: всего по 2 мл специальной смеси за раз. Позднее ветеринары перевели ее на кормление каждые 4 часа, сейчас она уже пьет из бутылочки 5 раз в день. За три месяца в реабилитационном центре Элси поправилась со 125 г до 1300 г и даже начала ходить. Почти весь день малышка спит под одеялами, которые имитируют мамину сумку, бодрствует она всего 1 час в день.

«Вомбаты рождаются очень недоразвитыми, за исключением их предплечий – они при рождении развиты хорошо, так как вомбаты используют их, чтобы переместиться из родового канала матери в сумку. Задние лапы у них обычно очень тощие, и им нужно какое-то время, чтобы прийти в форму. Всю эту магию, как вомбат развивается, человек обычно не видит, потому что это время детеныш не вылезает из материнской сумки. Мы же можем за этим наблюдать», – рассказала первый опекун Элси и волонтер реабилитационного центра Линди.

Девушка сравнила маленьких вомбатов с младенцами: они так же, как дети нуждаются в постоянной заботе в первые месяцы жизни, им нужен контакт с матерью. Вомбаты такие же игривые, ласковые и смешные, как младенцы, а в подростковом возрасте могут быть сердитыми и агрессивными.