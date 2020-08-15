В Австралии проливные дожди и сильный ветер привели к тому, что в Королевском национальном парке, расположенном недалеко от Сиднея, потоки воды со скалы не падали вниз, а летели вверх, сообщает Daily Mail.

Сменить направление движения воду заставил ветер, скорость которого достигала 70 километров в час.

На кадрах видно, как вода сразу двух водопадов летит вверх, а не вниз.

Метеорологи говорят, что «обратные водопады» возникают тогда, когда с океана дует сильный ветер, причем его потоки направлены снизу вверх.