МОСКВА, 24 июн – Mpravda.com. В Австралии сняли на видео, как тюлень стащил у рыбака из Мельбурна улов.

Уолли Харрак отправился на рыбалку с другом Марко. Но попробовать блюда из первого улова им не удалось. Пока Марко пытался снять рыбу с лески, из воды выпрыгнул тюлень и съел ее. На крючке осталась лишь голова.

«Я думал, что научу друга ловить рыбу и правильно пользоваться лодкой, прежде чем он повезет свою семью на рыбалку на следующих выходных, — сказал Харрак. – Но хитрый тюлень все испортил».