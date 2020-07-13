В кадр попал самец-кенгуру, стоящий над погибшей самкой, сообщает Daily Mail.

Недалеко от Мельбурна самка-кенгуру попала под машину и погибла. Волонтеры из приюта для диких животных прибыли на место и обнаружили самца, склонившегося над ее телом. Он, не переставая гладил ее.

В сумке у самки обнаружили шестимесячного детеныша. Его отвезли в приют, но он не смог пережить последствия от аварии и вскоре умер.

Президент Австралийского общества кенгуру Никки Саттерби рассказала, что кенгуру – очень преданные и чуткие животные. Они защищают свою семью и крайне тяжело переживают утрату