Мужчина погиб в результате нападения акулы у побережья австралийского острова Фрейзер, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата Квинсленд.

По данным полиции, акула напала на мужчину, когда тот находился в воде рядом с мысом Индиан-Хед. Спасательные службы прибыли на место инцидента, мужчине была оказана первая помощь, однако тот скончался на месте.

В июне трехметровая акула напала на серфингиста у берегов города Кингсклифф в австралийском штате Новый Южный Уэльс, находившимся рядом людям удалось отбить её нападение и доставить мужчину на берег, однако тот скончался от полученных ран.