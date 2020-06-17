Теперь они проводят друг с другом много времени.

В австралийском парке рептилий в Сомерсби подружились коала Эльза и вомбат Хоуп, пишет Bored Panda.

Хоуп и Эльза живут в разных вольерах, однако во время уборки смотрители переносили их друг к другу. Довольно быстро животные сблизились.

Сотрудники объясняют такое поведение тем, что вомбаты и коалы имеют много общего и могут называться близкими родственниками. Оба животных ведут ночной образ жизни, оба сумчатые и травоядные. И у коалы, и у вомбата есть когти — правда, их назначение отличается. Например, коала использует когти, чтобы цепляться за деревья, а вомбат — чтобы рыть землю. Также вомбаты предпочитают делать себе норы, а коалы живут на деревьях. Но несмотря на эти различия, они смогли найти общий язык и подружиться.

Увидев, насколько Эльза и Хоуп привязались друг к другу, сотрудники парка пошли им навстречу. Теперь зверьки проводят вместе больше времени.