Рекордные за три месяца 108 случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в австралийском штате Виктория за последние 24 часа, власти полностью изолировали почти 3 тысячи жителей девяти многоквартирных домов, сообщает телеканал 9 News.

«Сегодняшние цифры — второй по величине прирост подтвержденных случаев с того момента, как все началось, и самый большой скачок с 28 марта. Эти цифры показывают, что мы все ещё на краю пропасти… Мы знаем, что многие из этих случаев приходятся на определенные сообщества… С этой минуты эти жилищные комплексы, которые включают девять объектов, будут закрыты и изолированы. Жители должны оставаться в своих домах… единственные, кому можно будет входить и выходить, будут те, кто оказывает основные услуги», — говорится в заявлении премьер-министра штата Виктория Дэна Эндрюса, опубликованном в его Twitter.

Statement from the Premier on further local restrictions. pic.twitter.com/ZT9roaMwlP — Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) July 4, 2020

Все дома находятся в пригородах Мельбурна. Почти 3000 жильцам будет запрещено выходить на улицу в ближайшие пять дней, пока власти будут проводить тестирование.

Ранее власти Виктории на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 попросили министерство обороны и власти других штатов о содействии в борьбе с пандемией. В штате, где расположен один из крупнейших австралийских городов — Мельбурн, уже на протяжении нескольких дней выявляют наибольшее в стране число случаев заражения COVID-19.