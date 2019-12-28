Около 150 пассажиров находится на борту самолета «Уральских авиалиний» рейса Екатеринбург–Симферополь, который готовится к вынужденной посадке в аэропорту вылета. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Самолет готовится к вынужденной посадке. На борту сработал датчик неисправности, было принято решение о возврате в аэропорт вылета. На борту находятся 149 пассажиров», — рассказали агентству в пресс-службе.

Ранее в этот день стало известно, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово ожидают аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний».

Самолет вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, однако не полетел по маршруту и остался кружить над Сысертью. Пилот принял решение выработать топливо и приземлиться в Кольцово.

Ожидается, что самолет должен сесть в 16:10 по местному времени (18:10 мск). В аэропорту дежурят бригады скорой помощи.