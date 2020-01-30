В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в I квартале 2020 года турбизнес из-за отсутствия китайских туристов может потерять до $100 млн, если ситуация с коронавирусом не изменится. Информация об этом появилась на официальном сайте АТОР в четверг, 30 января.

«По агрегированным данным туроператоров по въезду, в феврале в Россию должны были приехать около 45 тыс. организованных туристов из Китая. Примерный объем общих потерь «белого» турбизнеса в случае аннуляции всех заявок (авиакомпании, туроператоры, гостиницы, точки общепита) — $40–45 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если карантин продлится в марте, то Россия не досчитается еще 50 тыс. китайских туристов. Таким образом, за три месяца 2020 года бизнес может потерять около $100 млн.

Туроператоры добавляют, что текущие запреты отразятся не только на них, но и на других отраслях бизнеса. В том числе, пострадают авиакомпании, отельеры и туристические фирмы.

Вместе с тем некоторые игроки рынка рассчитывают на приезд иностранных путешественников из других стран. «Если нам удастся частично компенсировать отток китайских «континентальных» туристов за счет привлечения дополнительных туристов из Гонконга и Тайваня, это будет большой успех», — говорит управляющий директор туроператора «Тари-Тур» Игорь Кузьмин.

Пока туроператоры не фиксируют отказов китайских партнеров от заездов на лето. Ожидается, что в этот период Россию посетит около 900 тыс. туристов из Китая.

Ранее в этот же день премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса. Кроме того, председатель правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население о профилактике и предупреждении распространения 2019-nCoV.

28 января стало известно, что российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. В тот же день власти Китая аннулировали около 9 тыс. заявок от граждан на поездки в РФ.

25 января компания «Русь-Тур» сообщила об эвакуации туристов с Хайнаня в связи с обострением эпидемиологической обстановки.

24 января Ростуризм попросил туроператоров предлагать российским клиентам поездки в другие страны вместо Китая из-за угрозы распространения коронавируса.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса — 2019-nCoV. По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771. Число вылечившихся — около 170.