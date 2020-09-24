Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценил новые правила для въезжающих в Россию граждан, согласно которым прилетевшие из-за рубежа россияне должны самоизолироваться дома до получения результатов теста на COVID-19. Об этом сообщает РБК.

Он отметил, что туроператоры соответствующих рекомендаций не получали.

Ломидзе затруднился прокомментировать процесс контроля за прибывающими, однако предположил, что он будет осуществляться через портал «Госуслуги».

Из текста постановления он сделал вывод, что в лучшем случае человеку придется быть дома три дня, пока не придут результаты процедуры.

Ранее стало известно, что МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан.