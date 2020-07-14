Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов «на необременительных условиях», заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. <…> 16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течении двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», — сообщила она.

Ломидзе подчеркнула, что для поездки в большинство указанных стран нужно иметь справку об отсутствии COVID-19.

При этом, по словам исполнительного директора АТОР, готовность государств принять туристов еще не означает, «что мы сможем туда долететь».

Отмененные из-за пандемии туры

Оценочное количество российских туристов, которые оплатили заранее отдых зимой и весной, но не смогли воспользоваться турами из-за пандемии COVID-19, составило примерно 1,5 миллиона человек, также сообщила Ломидзе.

«Большая часть, две трети из них — это люди, которые запланировали, оплатили полностью или частично отдых за рубежом», — сказала она, выступая на пресс-конференции «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».

Ломидзе пояснила, что эта ситуация сейчас находится в зависшем состоянии, так как и путешественники, и представители туристической индустрии ждут выхода постановления правительства о продлении обязательств и о регламенте выплат тем туристам, которые заранее приобрели путевки.

Снятие ограничений на полеты за рубеж

С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

«Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции», — сказала она на брифинге.

По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.

«И рассчитывается этот показатель, 40 на 100 тысяч населения, за 14 дней — то есть известный нам всем инкубационный период», — объяснила она.

Резервы для внутреннего туризма

Большие резервы для внутреннего туризма, которыми располагает Россия, необходимо реализовывать путем развития соответствующей инфраструктуры, заявил президент Владимир Путин.

«Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм — это очевидные вещи. Инфраструктуру нужно развивать. Без этого, что такое внутренний туризм?» — сказал он, выступая на совещании по национальным проектам.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.