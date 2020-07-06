Тропический шторм, получивший имя «Эдуард», сформировался в северной части Атлантического океана и движется в северо-восточном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 64,4 километра в час. Скорость движения шторма составляет 56,3 километра в час. Шторм, по прогнозам специалистов, в понедельник и вторник будет все дальше удаляться от побережья США и Канады.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.