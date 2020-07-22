Тропический шторм, получивший имя «Гонсало», сформировался в среду в центральной части Атлантического океана и движется в северо-западном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 75 километров в час. Скорость движения шторма составляет 19 километров в час. Шторм в настоящее время находится приблизительно в двух тысячах километров к востоку от южных Карибских островов.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.