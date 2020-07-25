Тропический шторм «Ханна» усилился до урагана — первого в Атлантическом океане в этом году, сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах (NHC).

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Ураган движется со скоростью 14 километров в час. В настоящее время он находится юго-восточнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США.

Ранее для ряда прибрежных районов Техаса было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что ураган обрушится на территорию штата в субботу.