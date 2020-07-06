Губернатор штата Джорджия в США Брайан Кемп в понедельник объявил чрезвычайное положение в Атланте, где не прекращаются массовые беспорядки.

Указ Кепа разрешает ввести в город до тысячи военнослужащих Национальной гвардии Джорджии.

Как отметил губернатор, в штате уже несколько недель продолжаются беспорядки и насилие, уровень которого только растет. Так, в минувшие выходные в результате инцидентов со стрельбой пострадали 30 человек, пятеро из которых скончались.

"Это беззаконие должно быть остановлено, а порядок в нашей столице восстановлен. Я объявил чрезвычайное положение и вызвал гвардию Джорджии, потому что безопасность наших граждан стоит на первом месте. Эта мера позволит войскам охранять государственную собственность и направлять сотрудников правоохранительных органов для патрулирования наших улиц. Разговор будет жесткий. Мы должны защищать жизнь и средства к существованию всех жителей штата", — приводятся слова губернатора в заявлении, опубликованном на его сайте.

СМИ отмечают, что мэр Атланты демократ Киша Лэнс Боттомс отказалась просить о помощи нацгвардии и за нее это сделал губернатор-республиканец.

Протесты в Атланте возобновились из-за гибели в середине июня афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать.

Полицейский Гарретт Рольф открыл огонь. Брукс умер в больнице. Прокуратура обвиняет Рольфа, которого уже уволили из полиции, по 11 статьям, включая убийство.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из стражей порядка, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.