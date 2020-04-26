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Число заболевших коронавирусом в Астраханской области за сутки увеличилось на 27 и составило 304 человека, сообщает управление администрации губернатора региона.

«По данным министерства здравоохранения, на 26 апреля в Астраханской области зарегистрировано 304 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 27 человек — за минувшие сутки», — сказано в сообщении.

За весь период эпидемии 44 человека выздоровели, четверо умерли. Под амбулаторным наблюдением находятся 1,6 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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