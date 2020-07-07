МОСКВА, 7 июля . Силовики предотвратили теракт в Астраханской области, подозреваемый задержан, передает Mpravda.com со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Местный житель, по предварительной информации, являлся сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* и планировал совершить теракт в Астрахани.

Как рассказали в УФСБ, астраханец 1987 года рождения ранее присягнул боевикам, после чего приступил к подготовке к вооруженному нападению на одно из административных зданий.

«В ходе реализации неотложных оперативно-следственных действий астраханец задержан по месту проживания», – добавил представитель ведомства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Алтае задержали потенциального сторонника запрещенного в России ИГ*.

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