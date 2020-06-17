Автовладельцы, недовольные установкой дорожных камер нередко портят комплексы при помощи подручных средств, однако незадачливый нарушитель ПДД из Астраханской области пошел дальше и украл дорожную камеру.

Как сообщает портал Astrakhan.ru, в правоохранительные органы обратился представитель оператора дорожных камер, который заявил о краже одной из них, оценив ущерб в 180 тыс. рублей. Комплекс фиксации нарушений был демонтирован с опоры линии электропередач на дороге Астрахань — Камызяк. При этом видеокамера, размещенная на той же опоре, записала момент кражи, и в грабителе опознали 26-летнего жителя Приволжского района.

Изначально мужчина отрицал свою причастность к краже, но в его гараже обнаружили куртку, в которую был одет похититель, а следы колес у опоры совпали с рисунком шин его «Жигулей». После этого задержанный рассказал, что украл камеру, поскольку она не раз фиксировала, как он превышал скорость.

В настоящее время расследование этого дела завершено, и материалы направлены в прокуратуру Приволжского района.

Напомним, в мае сообщалось, что Минкомсвязи готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» (дочерняя структура «Ростеха», в которой госкорпорации принадлежит 34%) единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию дорожных камер для фиксации нарушений ПДД. В Ассоциация производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО не поддержали планы «Ростеха» и Минкомсвязи. «Значительная часть компаний будет вынуждена уйти с рынка. Фактически будет разрушена конкурентная и эффективно регулируемая отрасль», — заявили в организации, отметив, что у единого оператора не будет «экономических стимулов для улучшения уровня оказания услуг».