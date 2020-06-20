Правоохранительными органами задержана жительница Астраханской области, которая обвиняется в убийстве своего 12-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по региону Андрей Хегай. Он отметил, что в полицию 6 марта обратилась семейная пара, которая рассказала, что 4 марта их сын ушел в школу и не вернулся.

Как сообщает «-Астрахань», изначально следователи предполагали, что ребенок мог утонуть. Были сформированы поисковые отряды, которые прочесывали каждый уголок города. Тогда же завели уголовное дело по статье «Убийство». А 19 июня тело ребенка, залитое в бетон, было найдено под полом дома, который принадлежит старшему брату погибшего.

Следователи считают, что дело было так. Сын ушел 4 марта в школу, но пришел домой только на следующий день. Рассерженная мать повздорила с ним и ударила его гантелей. Да так, что убила. При этом семья пыталась запутать правоохранительные органы, утверждая, что видела сына недалеко от дома уже после случившегося.

В настоящий момент мать задержана, скоро ей будет избрана мера пресечения.