Член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова рассказала «Известиям», что принесет «гаражная амнистия» россиянам.

Ранее 13 февраля в правительство поступил проект федерального закона о «гаражной амнистии». Документ разрабатывали в Минэкономразвития совместно с Росреестром на протяжении двух лет.

Принятие закона упростит процедуру оформления права собственности на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, сообщила Мария Спиридонова.

По ее словам, собственники гаражей смогут официально сдавать их в аренду, продавать, дарить, выставлять предметом залога при кредитовании, а также передавать по наследству.

«Возникновение прав собственности создает режим безопасности и свободы. В свою очередь, государство получает дополнительные платежи в бюджет, которые ранее оно недополучало на объекты недвижимости, которые фактически существовали, но не являлись объектами», — сказала юрист.

Она отметила, что законопроект устанавливает перечень документов, которые подтверждают владение гаражом. Например, длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации и другие.

Кроме того, у регионов появятся полномочия по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

По данным единого государственного реестра недвижимости, в стране незарегистрированными остаются более чем 3,5 млн гаражей. Многие граждане годами не могли оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов, а также из-за отсутствия в законе определения «гараж». Предположительно, новый законопроект может коснуться более 4 млн гаражных объектов.

Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2021 году.

В конце ноября на тот момент глава Росреестра Виктория Абрамченко (c 21 января она вице-премьер. — Ред.) в интервью «Известиям» рассказала об упрощении регистрации гаражей.