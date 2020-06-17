Страны-участницы и партнеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились активизировать механизм взаимодействия военных медиков, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам специального совещания в формате видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств АСЕАН.

Он напомнил о предложенном Россией еще несколько лет назад на мероприятии министров обороны АСЕАН и партнеров АСЕАН, которое проходило в Таиланде, механизме взаимодействия военных медиков. «Такое решение было принято, и сегодня мы условились с нашими коллегами о том, чтобы активизировать работу этого механизма военных медиков под эгидой совещания министров обороны», — сказал Лавров.

Кроме того, он напомнил, что по инициативе Роспотребнадзора все партнеры из АСЕАН согласились сформировать специальную структуру, которая будет заниматься борьбой с инфекционными заболеваниями.

«В качестве конкретного проекта такого сотрудничества начаты трехгодичные курсы подготовки специалистов-медиков в области борьбы с инфекционными заболеваниями. Первые из них состоялись во Владивостоке в декабре», — отметил российский министр.

В ходе совещания стороны уделили внимание и активному развитию добровольческого движения в контексте коронавирусной инфекции – движения, которое нацелено на содействие уязвимым слоям населения. «Мы предложили подумать о том, чтобы между добровольческими движениями России и стран АСЕАН установить какие-то контакты, помочь молодым людям, девушкам установить между собой связи, обмениваться опытом, и, может быть, из этого вырастет очередное движение в рамках народной дипломатии», — указал Лавров.