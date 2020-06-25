Один человек, по предварительным данным, погиб в результате взрыва, произошедшего в четверг в селе Урцадзор Араратской области Армении, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Сигнал о взрыве во времянке недалеко от церкви Сурб Карапет (Святого Крестителя – ред.) села Урцадзор (в 60 километрах от Еревана) поступил на пульт дежурного национального центра кризисного управления 25 июня в 11.00 (10.00 мск). По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

На место выехала оперативная группа спасательного управления Араратской области. Обстоятельства происшествия уточняются.