Число уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом Армении по факту обстрелов армянской территории со стороны Азербайджана, достигло 37, заявили в пресс-службе ведомства. Ранее в СК сообщали о 30 заведенных делах.

«По факту грубого нарушении ВС Азербайджана режима прекращения огня, обстрелов из вооружения различного калибра мирных жителей ряда населенных пунктов Тавушской области, армянских боевых опорных пунктов в целом возбуждено и расследуется 37 уголовных дел», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СК.

По данным ведомства, дела заведены по статьям «убийство и покушение на убийство двух или более лиц, способом, опасным для жизни многих, по мотиву национальной ненависти» и «умышленное уничтожение имущества».

Ранее в СК заявили, что с 12 по 16 июля азербайджанские ВС обстреливали армянскую территорию из танка, ударных беспилотников, минометов, гаубицы Д-30 и других артиллерийских средств.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.