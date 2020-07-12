Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Азербайджан возобновил артиллерийский обстрел армянских позиций.

В своем Facebook она написала, что он ведется из 82-миллиметрового миномета и танка.

В Армении утверждают, что их ВС отбили атаку Азербайджана ранее 12 июля. Однако в Баку утверждают, что это армянская сторона попыталась захватить позиции Азербайджана на Товузском направлении азербайджано-армянской границы.

При этом в Минобороны Азербайджана сообщили, что у них при боях на границе с Арменией погибли три человека.