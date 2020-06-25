Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил в четверг о рекордном числе выявленных за сутки случаев коронавируса, инфекция подтверждена у 771 человека.

В среду власти страны сообщали о 21717 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 386 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«У нас за сутки зарегистрирован новый, в плохом смысле, рекорд — 771 подтвержденный случай COVID-19 из 2336 проведенных исследований», — сказал министр на заседании правительства. По его словам, в среднем коронавирус подтверждается у 30% тестируемых.

Торосян добавил, что в тяжелом состоянии сейчас находятся 502 пациента с выявленным коронавирусом, в крайне тяжелом – 113, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 40 человек. Министр сообщил также, что 51 пациент ждет госпитализации в больницы, специализирующиеся на лечении больных с COVID-19, из них лишь двое находятся дома, остальные 49 помещены в другие медучреждения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.