Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 771 и достигло 22488, еще 11 человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В среду власти республики сообщали о 21717 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 386 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 22488 случаев коронавируса. Вылечились 11335 пациентов. Скончались 397 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10625 пациентов, проведены 102736 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.