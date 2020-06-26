Коронавирус выявлен у 23 судебных приставов в Армении, сообщили в пятницу в республиканской службе принудительного исполнения судебных актов (СПИСА).

«Сообщаем, что на данный момент у 23 сотрудников (СПИСА — ред.) подтвержден коронавирус. Они находятся на лечении, а контактировавшие с ними работники самоизолировались», — говорится в сообщении, размещенном на странице службы в Facebook. Отмечается, что в связи с эпидемией коронавируса ресурсы судебных приставов ограничены.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлены 23,2 тысячи случаев заражения, 12,4 тысячи пациентов вылечились, 410 скончались.