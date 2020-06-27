Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 662 и достигло 23 909, еще 10 человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В пятницу власти республики сообщали о 23 247 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 410 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 23 909 случаев коронавируса. Вылечились 12 911 пациентов. Скончались 420 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 445 пациентов, проведены 107 108 тестов.