Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 551 и достигло 19 708, еще 13 человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В пятницу власти республики сообщали о 19157 подтвержденных случаях COVID-19 и 319 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 19 708 случаев коронавируса. Вылечились 8854 пациента. Скончались 332 человека», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 409 пациентов, проведены 93 786 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.

Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф